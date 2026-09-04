Schimb de focuri între serviciile secrete ucrainene, chiar la Kiev. Zelenski: „Absolut rușinos”

Un schimb de focuri între agenți ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și membri ai serviciului de informații militare GUR a izbucnit pe 2 septembrie, în Kiev, iar trei ofițeri au fost răniți.
Incidentul a provocat o reacție dură din partea președintelui Volodimir Zelenski, care a cerut o anchetă și a calificat confruntarea drept „absolut rușinoasă”.
Cum s-a ajuns la confruntare
Incidentul a avut loc în timpul unei operațiuni desfășurate de SBU. Agenții serviciului de securitate efectuau o percheziție într-un caz care viza presupusa pregătire a unei operațiuni rusești împotriva unor persoane de origine rusă aflate în Ucraina.
Situația a escaladat după apariția unor membri ai GUR. Cele două structuri au ajuns într-o confruntare armată, iar schimbul de focuri s-a soldat cu rănirea a trei membri ai serviciilor militare de informații.
Miza anchetei: un combatant rus
Conflictul are legătură cu cazul lui Stepan Kaplunov, comandant adjunct al Corpului Voluntarilor Ruși, o formațiune anti-Kremlin care luptă de partea Ucrainei.
SBU l-ar fi reținut pe Kaplunov, suspectându-l de legături cu serviciile ruse. Acesta a susținut ulterior că a fost ținut mai multe zile și că ar fi fost forțat să admită colaborarea cu serviciile de informații ale Moscovei. Ulterior, și-a retras declarația.
SBU susține, în schimb, că operațiunea urmărea dejucarea unui plan atribuit Moscovei, care ar fi vizat asasinarea unor activiști ruși anti-Kremlin aflați la Kiev.
Zelenski: „Absolut rușinos”
Volodimir Zelenski a reacționat după incident și a cerut procurorilor să stabilească exact ce s-a întâmplat.
Președintele ucrainean a transmis că armele trebuie folosite de forțele ucrainene împotriva ocupanților ruși, nu într-o confruntare între instituțiile statului. Zelenski a descris schimbul de focuri drept „absolut rușinos” și a cerut ca cei responsabili să suporte consecințele.
Un oficial SBU a fost demis
În urma scandalului, Zelenski a dispus și o schimbare în conducerea Serviciului de Securitate. Oleh Khramov, responsabil de departamentul SBU pentru protejarea secretelor de stat, a fost demis.
Președintele a cerut, de asemenea, verificarea modului în care au acționat cele două structuri și stabilirea responsabilităților individuale.
Tensiuni între serviciile ucrainene
Confruntarea scoate la iveală tensiunile dintre două dintre cele mai importante structuri de securitate ale Ucrainei, într-un moment în care țara se află în continuare sub presiunea atacurilor rusești.
SBU și GUR au atribuții diferite, dar ambele joacă un rol important în operațiunile împotriva Rusiei. Incidentul de la Kiev ridică însă întrebări privind coordonarea dintre instituții și modul în care sunt gestionate operațiunile sensibile.
Ancheta urmează să stabilească de ce cele două servicii au ajuns să deschidă focul unul asupra celuilalt și cine poartă responsabilitatea pentru escaladarea confruntării.