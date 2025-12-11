Scandal diplomatic! Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară” după arestarea unui arheolog rus

11 dec. 2025, 15:53
Actualizat: 11 dec. 2025, 15:53
Scandal diplomatic! Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară” după arestarea unui arheolog rus

Scandal diplomatic! Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară” după arestarea unui arheolog rus

Articol scris de Realitatea de Covasna

Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară”

Ministerul rus de Externe a anunțat că Alexander Butiagin, arheolog al Muzeului Ermitaj din Sankt Petersburg, a fost reținut imediat după ce a ajuns în Polonia. Cercetătorul se afla într-un turneu european, unde urma să susțină mai multe conferințe.

Potrivit Moscovei, Ucraina l-ar fi acuzat pe Butiagin că ar fi contribuit la „distrugerea patrimoniului cultural” în timpul unor lucrări arheologice desfășurate în Crimeea, acuzație pe care partea rusă o respinge categoric, catalogând-o drept neîntemeiată. Crimeea se află sub controlul Rusiei din 2014, după anexarea contestată la nivel internațional.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat dur reținerea arheologului, spunând că situația reprezintă un exemplu de „tiranie judiciară”. El a adăugat că Rusia va încerca, prin canalele diplomatice, să asigure protecție consulară și apărare pentru cetățeanul său.

