Scandal diplomatic! Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară” după arestarea unui arheolog rus

Kremlinul acuză Polonia de „tiranie judiciară”

Ministerul rus de Externe a anunțat că Alexander Butiagin, arheolog al Muzeului Ermitaj din Sankt Petersburg, a fost reținut imediat după ce a ajuns în Polonia. Cercetătorul se afla într-un turneu european, unde urma să susțină mai multe conferințe.

Potrivit Moscovei, Ucraina l-ar fi acuzat pe Butiagin că ar fi contribuit la „distrugerea patrimoniului cultural” în timpul unor lucrări arheologice desfășurate în Crimeea, acuzație pe care partea rusă o respinge categoric, catalogând-o drept neîntemeiată. Crimeea se află sub controlul Rusiei din 2014, după anexarea contestată la nivel internațional.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat dur reținerea arheologului, spunând că situația reprezintă un exemplu de „tiranie judiciară”. El a adăugat că Rusia va încerca, prin canalele diplomatice, să asigure protecție consulară și apărare pentru cetățeanul său.