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Scandal de spionaj în inima UE: rețea maghiară, investigată la Bruxelles

Comisia Europeană

Comisia Europeană

Scris deStoica Marian
Publicat2 iul. 2026, 13:17
Sursărealitatea.net

Anchetă uriașă la nivel european. O rețea de spioni maghiari a operat din Ambasada Ungariei la Bruxelles și a vizat oficiali ai instituțiilor europene.

Potrivit unui document al Comisiei Europene, activitatea rețelei de spioni s-a intensificat în 2015. Până la acest moment, oficialii nu au reușit să identifice un responsabil individual.

Documentul oficialilor europeni rezumă concluziile unei anchete conduse de comisarul european antifraudă. Acesta a primit sarcina de a investiga acuzațiile potrivit cărora ofițeri ai serviciilor secrete maghiare au încercat să recruteze funcționari din instituțiile Uniunii Europene, în urmă cu 16 ani.

Cu toate acestea, ancheta confirmă că ofițerii maghiari au folosit pozițiile oficiale pentru a colecta informații de la funcționari europeni de naționalitate maghiară despre dosare sensibile pentru guvernul de la Budapesta. Scandalul vine într-un context tensionat între Bruxelles și Budapesta, pe fondul divergențelor privind statul de drept, politica externă și accesul la fonduri europene.

Până la acest moment, reprezentanța permanentă a Ungariei la UE nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Comisia Europeană a declarat că nu a identificat nicio breșă gravă de securitate în legătură cu aceste acuzații. 

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