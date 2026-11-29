Publicat 29 nov. 2026, 11:20 Actualizat 29 nov. 2026, 11:43

De 1 Decembrie, România se sărbătorește cu emoție, cu mândrie și cu suflet! De Ziua Națională, vă invităm să fim împreună într-o zi cu adevărat specială, în care celebrăm tot ceea ce ne unește și ne definește. „O Românie, un suflet” – o campanie despre rădăcinile noastre, despre familie, educație, muncă, tradiții și despre România care construiește și privește cu încredere spre viitor.

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