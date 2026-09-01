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O fată de 12 ani a fost bătută în stradă de alte adolescente, în Călărași
FOTO: Arhivă
Fată de 12 ani, bătută de două adolescente care au fost puse sub control judiciar
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