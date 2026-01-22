Nominalizările la Oscar 2026 au fost anunțate. „Sinners” domină competiția cu un record istoric

22 ian. 2026, 17:02
Nominalizările pentru Premiile Oscar 2026 au fost făcute publice, iar marele câștigător al zilei este filmul „Sinners”, care a stabilit un record impresionant, cu nu mai puțin de 16 nominalizări, potrivit BBC News.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei ceremonii. Academia Americană de Film a confirmat totodată că Conan O’Brien va reveni în rolul de gazdă a galei Oscar, care este programată pentru 15 martie 2026.

Luptă strânsă la „Cel mai bun actor”

Categoria „Cel mai bun actor în rol principal” aduce în competiție unele dintre cele mai mari nume de la Hollywood, într-o listă care, în mare parte, a respectat așteptările criticilor și ale publicului:

  • Timothée ChalametMarty Supreme

  • Leonardo DiCaprioOne Battle After Another

  • Ethan HawkeBlue Moon

  • Michael B. JordanSinners

  • Wagner MouraThe Secret Agent

Printre actorii care au ratat la limită nominalizarea se numără Jesse Plemons (Bugonia) și Joel Edgerton (Train Dreams). Totuși, ambele producții au fost incluse la categoria „Cel mai bun film”, semn că Academia le-a apreciat per ansamblu.

Surprize și dezamăgiri la rol secundar

Una dintre marile surprize ale zilei, potrivit BBC, este absența lui Paul Mescal din cursa pentru „Cel mai bun actor în rol secundar”, deși interpretarea sa din Hamnet era considerată favorită.

În schimb, șansele colegei sale de platou, Jessie Buckley, rămân extrem de mari la categoria „Cea mai bună actriță”.

Nominalizările pentru „Cel mai bun actor în rol secundar” sunt:

  • Benicio del ToroOne Battle After Another

  • Jacob ElordiFrankenstein

  • Delroy LindoSinners

  • Sean PennOne Battle After Another

  • Stellan SkarsgårdSentimental Value

Nominalizarea lui Delroy Lindo a fost considerată o surpriză, dar reflectă aprecierea deosebită de care se bucură filmul Sinners în rândul membrilor Academiei. Actorul ratase o nominalizare importantă în trecut pentru Da 5 Bloods.

Regizorii nominalizați la Oscar 2026

La categoria „Cea mai bună regie”, competiția este una extrem de puternică:

  • Chloé ZhaoHamnet

  • Josh SafdieMarty Supreme

  • Paul Thomas AndersonOne Battle After Another

  • Joachim TrierSentimental Value

  • Ryan CooglerSinners

Cu un număr record de nominalizări și prezențe consistente în categoriile-cheie, Sinners se conturează drept principalul favorit al ediției Oscar 2026.

