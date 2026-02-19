Moment stânjenitor la Washington: Nicușor Dan, reacție ironică după ce Donald Trump l-a numit „premierul României”
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat cu umor eroarea făcută de liderul american, Donald Trump, care l-a prezentat în mod greșit drept prim-ministru al României, în cadrul unui eveniment oficial desfășurat la Washington.
Într-o declarație acordată presei, Nicușor Dan a minimalizat momentul și a ales să trateze situația într-o notă relaxată. „Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă”, a spus acesta, zâmbind, întrebat despre confuzia creată.
Incidentul a avut loc în timpul unei reuniuni a Consiliului pentru Pace, unde Donald Trump i-a salutat pe invitați și a încercat, pe alocuri, să adopte un ton glumeț. Când a ajuns la președintele României, liderul american l-a prezentat drept „premier” și a lăudat poporul român, pe care l-a descris drept „minunat” și „fantastic”.
Ulterior, Nicușor Dan a explicat că participarea sa la eveniment a avut o semnificație simbolică pentru relația dintre România și Statele Unite. El a subliniat importanța cooperării strategice dintre cele două țări, mai ales în actualul context geopolitic.
„Am venit pentru că este o inițiativă a partenerului nostru strategic. Vorbim despre securitate, într-o lume în care toate lucrurile sunt interconectate”, a declarat președintele.
Declarațiile au fost făcute la sediul Ambasada României la Washington, unde Nicușor Dan a avut mai multe întâlniri oficiale. Momentul creat de gafa lui Trump a fost rapid preluat de presă, însă reacția calmă și ironică a liderului român a contribuit la detensionarea situației.
