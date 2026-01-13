Ministrul Energiei: Sistemul electroenergetic funcţionează stabil, în condiţii de iarnă severă
România se află sub atenţionări de ger
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că sistemul electroenergetic funcţionează stabil, în condiţii de iarnă severă, vârfurile de consum de dimineaţă şi seară au fost acoperite fără probleme în condiţiile în care depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de 65%.
„Am convocat din nou Comandamentul Energetic Naţional, pentru a verifica situaţia la zi şi pentru a ne asigura că sistemul energetic funcţionează în siguranţă. Nu există consumatori nealimentaţi. În ultimele zile nu s-au înregistrat întreruperi cauzate de condiţiile meteo. Sistemul electroenergetic funcţionează stabil. Chiar dacă suntem în condiţii de iarnă severă, vârfurile de consum de dimineaţă şi seară au fost acoperite fără probleme”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.
Depozitele de gaze naturale sunt umplute în proporţie de 65%, peste media UE şi cu 200 de milioane de metri cubi în plus faţă de nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut.
„Avem capacitatea necesară pentru a acoperi consumul crescut din aceste zile. Producţia internă, extracţia din depozite şi importurile sunt echilibrate. România continuă inclusiv să sprijine Republica Moldova”, a mai precizat acesta.
România se află sub atenţionări de ger, temperaturile scăzând şi până la minus 19 grade în noaptea de luni spre marţi.
