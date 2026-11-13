Marea Neagră: traficul naval prin Bosfor a scăzut cu 41%
Marea Neagră / Profimedia
Atacurile asupra navelor comerciale afectează transportul maritim din Marea Neagră. Intrările prin Bosfor au scăzut cu 41% în octombrie 2026.
Transportul maritim din Marea Neagră traversează o perioadă dificilă, pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale și a infrastructurii portuare. Riscurile de securitate îi determină pe armatori să evite anumite zone maritime sau să își modifice rutele, iar efectele sunt deja vizibile în statisticile de navigație.
În octombrie 2026, numărul navelor care au intrat în Marea Neagră prin Strâmtoarea Bosfor a fost cu 41% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. În același timp, totalul tranzitelor prin strâmtoare, în ambele sensuri, a înregistrat o scădere de 38%, potrivit datelor de monitorizare citate de The Wall Street Journal și preluate de Adevărul Financiar.
Evoluția indică o diminuare importantă a traficului comercial într-o regiune esențială pentru transportul internațional de cereale, produse petroliere și alte mărfuri.
Atacurile asupra navelor comerciale schimbă rutele din Marea Neagră
Intensificarea atacurilor cu drone și a incidentelor de securitate maritimă îi determină pe operatorii de transport să își reevalueze traseele.
Potrivit datelor companiei de securitate maritimă Ambrey, citate în materialul-sursă, peste 300 de atacuri au fost înregistrate de la începutul anului 2026. Bilanțul este unul grav și în ceea ce privește pierderile umane: peste 30 de marinari au murit, iar mai mult de 20 sunt dați dispăruți.
Monitorizarea traficului naval arată că prezența navelor în centrul și nordul Mării Negre s-a redus considerabil în octombrie. Vasele care continuă să opereze în regiune încearcă să limiteze expunerea la riscuri, alegând trasee mai apropiate de coastă.
Scăderea traficului prin Bosfor nu înseamnă doar o modificare statistică. Ea reflectă schimbările de comportament ale companiilor maritime, care trebuie să țină cont de riscul unor atacuri, de costurile suplimentare și de siguranța echipajelor.
Nave comerciale atacate în apropierea României și Bulgariei
Situația de securitate s-a deteriorat inclusiv în apropierea coastelor României și Bulgariei, două state membre NATO.
Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal și preluate de Adevărul Financiar, opt nave comerciale au fost lovite de drone în octombrie, în apele teritoriale ale României sau Bulgariei ori în zonele maritime din apropiere.
Alte două nave au fost atacate în zona economică exclusivă a Bulgariei. Un alt incident a vizat o navă lovită în portul ucrainean Ismail, după ce aceasta navigase de-a lungul coastelor românești și bulgare.
Este important de făcut diferența între apele teritoriale și zonele economice exclusive ale statelor. Nu toate atacurile menționate s-au produs în apele teritoriale ale României sau Bulgariei.
Mai mulți oficiali europeni au atribuit Rusiei unele dintre atacuri, însă Moscova a negat implicarea, conform relatării citate.
Repetarea incidentelor amplifică temerile privind siguranța navigației comerciale și riscul extinderii efectelor războiului din Ucraina asupra întregii regiuni a Mării Negre.
Transportul cerealelor și al produselor petroliere, sub presiune
Marea Neagră reprezintă un coridor strategic pentru comerțul internațional, în special pentru exporturile de cereale ale Ucrainei și Rusiei, dar și pentru transportul produselor petroliere.
Reducerea traficului maritim și evitarea anumitor zone pot prelungi traseele navelor și pot genera cheltuieli suplimentare pentru companiile de transport.
Printre cele mai importante consecințe se numără creșterea costurilor de asigurare, majorarea tarifelor de transport și posibile întârzieri în livrarea mărfurilor.
Aceste cheltuieli suplimentare pot afecta atât exportatorii, cât și importatorii, iar o parte din costuri ar putea ajunge, în anumite condiții, în prețul final al produselor.
Într-o regiune în care transportul maritim are un rol esențial pentru aprovizionarea piețelor internaționale, deteriorarea condițiilor de navigație poate produce efecte economice care depășesc granițele statelor implicate în conflict.
Ce riscuri există pentru Portul Constanța și economia României
România este expusă direct schimbărilor din transportul maritim regional, inclusiv prin importanța Portului Constanța și a rutelor fluviale de pe Dunăre.
Portul Constanța reprezintă un punct strategic pentru tranzitul mărfurilor, inclusiv pentru transporturile provenite din Ucraina. Orice deteriorare a condițiilor de securitate din Marea Neagră poate influența activitatea operatorilor portuari, a transportatorilor și a companiilor de asigurări.
Efectele pot apărea prin creșterea costurilor logistice, modificarea rutelor comerciale și reducerea atractivității unor operațiuni de transport.
Pe de altă parte, redirecționarea unor transporturi către infrastructura portuară românească ar putea genera oportunități pentru Portul Constanța. Totuși, avantajele pot fi limitate dacă riscurile de securitate persistă și costurile de operare continuă să crească.
Deocamdată, nu există o estimare concretă a pierderilor economice pe care această evoluție le-ar putea provoca României.
Uniunea Europeană pregătește măsuri pentru securitatea navigației în Marea Neagră
Pe fondul intensificării incidentelor, Uniunea Europeană accelerează demersurile pentru înființarea unui centru de securitate maritimă dedicat regiunii Mării Negre.
Inițiativa urmărește îmbunătățirea monitorizării amenințărilor, schimbul de informații între state și coordonarea răspunsului în cazul unor incidente care afectează navigația comercială.
Proiectul se află în faza de pregătire și face parte din eforturile europene de consolidare a securității maritime într-o regiune devenită tot mai vulnerabilă.
Pentru România, protejarea rutelor comerciale și menținerea funcționării Portului Constanța sunt obiective economice și strategice importante.
Scăderea cu 41% a intrărilor de nave prin Bosfor într-o singură lună evidențiază amploarea problemelor cu care se confruntă transportul maritim. Dacă atacurile continuă, efectele s-ar putea resimți tot mai puternic asupra comerțului regional, a costurilor logistice și a lanțurilor internaționale de aprovizionare.
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