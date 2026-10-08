Jandarmii din Covasna au intervenit de 26 de ori pentru urși în septembrie

Jandarmii din județul Covasna au răspuns la 65 de apeluri la 112 în septembrie, iar 26 dintre ele se refereau la prezența urșilor în apropierea localităților.
Prezența ursului brun în zonele locuite a reprezentat o problemă recurentă pentru forțele de ordine din Covasna în luna septembrie. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Covasna, dintre cele 65 de apeluri primite prin numărul unic de urgență 112, 26 au vizat apariția acestor animale sălbatice lângă casele cetățenilor.
În total, efectivele jandarmeriei covăsnene au desfășurat 387 de misiuni în perioada analizată. Pentru asigurarea ordinii publice și prevenirea faptelor antisociale, instituția a constituit 614 patrule, la care au participat 1.463 de jandarmi.
Activitățile de control s-au concentrat și pe aplicarea legii în domenii diverse. Jandarmii au emis 167 de sancțiuni contravenționale, dintre care 53 avertismente și 114 amenzi cu o valoare totală de 65.200 de lei.
Cele mai multe încălcări s-au referit la normele de conviețuire socială și tulburarea liniștii publice. Efectivele au constatat, de asemenea, apeluri abuzive la 112, nerespectarea legislației silvice și fumatul în spații interzise.
În paralel cu misiunile din teren, jandarmii montani au continuat patrulele în zonele muntoase ale județului. Verificările de identitate efectuate prin aplicația eDAC au cuprins 1.194 de persoane.
Ațiuni educative în școli
Instituția a menținut programul de prevenție adresat tinerilor. Jandarmii și polițiștii din Covasna au organizat șase activități educative, la care au participat 572 de elevi și alți beneficiari.
Discuțiile s-au axat pe prevenirea violenței, a bullyingului și a consumului de substanțe interzise, precum și pe importanța adoptării unor comportamente responsabile în societate.