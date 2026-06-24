Interviu EXCLUSIV Realitatea PLUS: Ana Maria Păcuraru, față în față cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 15:04

Jurnalista Ana Maria Păcuraru a stat de vorbă cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg. Cu ocazia aniversării a 250 de ani de la fondare, oficialul a decis să-și petreacă timpul pe teritoriul țării noastre. Interviu exclusiv marca Realitatea PLUS.

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