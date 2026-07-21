Grevă națională în Italia: MAE avertizează românii asupra perturbărilor majore din transportul aerian

Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că marți, pe parcursul întregii zile, va avea loc o grevă la nivel național care va afecta transportul aerian. Autoritățile recomandă pasagerilor să verifice din timp programul zborurilor și să ia legătura cu operatorii aerieni pentru informații actualizate privind eventualele întârzieri sau anulări.

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