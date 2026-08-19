IGI: 20 de cetățeni străini, plasați în custodie publică în centrele de cazare din Otopeni și Arad

Douăzeci de cetățeni străini sunt plasați în custodie publică, în prezent, în centrele de cazare destinate acestora din Otopeni și Arad, au anunțat polițiștii de la Imigrări.
Este vorba despre străini originari din Sri Lanka, Irak, Egipt, Camerun, dar și din alte state.
'O parte dintre aceștia se află în custodie publică încă din anul 2025, în timp ce alții au fost introduși în centre în cursul acestui an. Repartizarea pe locuri de cazare arată că 11 persoane se află la Centrul de Cazare al Străinilor Luați în Custodie Publică Otopeni, iar nouă la Centrul de Cazare al Străinilor Luați în Custodie Publică Arad', informează un comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) transmis, miercuri, AGERPRES.
Luarea în custodie publică este măsura de restrângere temporară a libertății de mișcare pe teritoriul României dispusă împotriva străinilor în scopul îndeplinirii tuturor demersurilor necesare îndepărtării sub escortă.
'Această măsură se dispune în scris prin ordonanță motivată în drept și în fapt de către procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pe o perioadă de 30 de zile, la solicitarea motivată a IGI, împotriva străinului care nu poate fi îndepărtat sub escortă în termen de 24 de ore și care se află în una dintre următoarele situații: prezintă risc de sustragere de la îndepărtarea sub escortă, evită ori împiedică pregătirea returnării sau procesul de îndepărtare sub escortă sau face obiectul expulzării', precizează sursa citată.
Prelungirea duratei de luare în custodie publică pentru străinii care nu pot fi îndepărtați de pe teritoriul României în termen de 30 de zile se dispune, la solicitarea motivată a IGI, de către Curtea de apel în a cărei rază de competență teritorială se află locul de cazare.
AGERPRES