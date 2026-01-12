Iarna slăbește strânsoarea: când vin temperaturile mai blânde și ce anunță ANM pentru următoarele două săptămâni

Ce anunță ANM pentru următoarele două săptămâni

Vremea din România va rămâne foarte rece în primele zile ale intervalului, cu ger accentuat mai ales noaptea, însă de la mijlocul săptămânii se va intra treptat într-un proces de încălzire, arată prognoza ANM pentru perioada 12–25 ianuarie.

La început, temperaturile vor fi negative în aproape toată țara, cu minime ce pot coborî sub -10 grade, în special în Transilvania, Moldova, Muntenia și la munte. Ulterior, valorile termice vor crește treptat, iar în majoritatea regiunilor maximele vor ajunge la 2–6 grade, cu nopți mai puțin geroase.

În vestul și nord-vestul țării (Banat, Crișana, Maramureș), încălzirea se va resimți mai rapid, în timp ce în est și sud temperaturile vor rămâne mai scăzute pentru câteva zile în plus. La munte, gerul va fi persistent la început, dar și aici sunt așteptate temperaturi mai apropiate de normal după 14 ianuarie.

Precipitațiile vor fi prezente mai ales în prima parte a intervalului, între 12 și 15 ianuarie, local moderate, iar după 19 ianuarie există din nou șanse de ploi și ninsori, cu o probabilitate mai mare în jurul datei de 23 ianuarie.