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Furtunile pun România în alertă! IGSU le recomandă oamenilor să evite deplasările și activitățile în aer liber
Recomandări IGSU
Publicat2 iul. 2026, 10:42
Sursărealitatea.net
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le recomandă cetățenilor să evite deplasările și activitățile în aer liber, în condițiile în care întreaga țară se află joi sub avertizări meteorologice de vreme severă emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
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