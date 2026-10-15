Firmă de mobilă din Covasna suspendată și amendată cu 30.000 de lei pentru lipsa autorizației de mediu

O firmă producătoare de mobilă din județul Covasna a fost suspendată temporar și sancționată contravențional cu 30.000 de lei pentru că funcționa fără autorizația de mediu obligatorie, în urma unui control neplanificat.
Comisarii Gărzii de Mediu Covasna au constatat într-un control neplanificat că operatorul economic desfășura activități de fabricare a mobilei, încadrate la codul CAEN 3109, fără să dețină documentul necesar.
Pentru încălcarea legislației, firma a fost sancționată cu o amendă de 30.000 de lei, în baza OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului. Activitatea va putea fi reluată doar după obținerea autorizației de mediu.
În aceeași perioadă, comisarii au amendat cu 10.000 de lei o persoană fizică autorizată care prelucra și conserva cartofi fără autorizație de mediu, dispunând și în acest caz suspendarea temporară a activității.
În luna septembrie 2026, instituția a efectuat 46 de inspecții, dintre care 21 planificate. Au fost aplicate cinci amenzi contravenționale, în valoare totală de 111.000 de lei, și un avertisment.
În primele nouă luni ale anului 2026, Garda de Mediu Covasna a realizat 479 de controale. Bilanțul include 106 amenzi, în valoare totală de 2.168.500 de lei, și 21 de avertismente.