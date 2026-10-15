Firmă de mobilă din Covasna suspendată și amendată cu 30.000 de lei pentru lipsa autorizației de mediu

Publicat 15 oct. 2026, 12:30 Sursă Covasna Media

O firmă producătoare de mobilă din județul Covasna a fost suspendată temporar și sancționată contravențional cu 30.000 de lei pentru că funcționa fără autorizația de mediu obligatorie, în urma unui control neplanificat.

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