Femeie găsită moartă după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Constanța. Poliția face cercetări

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 sept. 2026, 14:28

O femeie de aproximativ 30 de ani a murit luni, în Constanța, după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre femeiedeces