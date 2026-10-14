Doi pompieri din Covasna au salvat o femeie rănită într-un accident în Brașov

Doi pompieri din județul Covasna au fost primii care au ajuns la locul unui accident rutier produs marți dimineață pe Șoseaua Cristianului, în zona localității Cristian, și au acordat primele îngrijiri unei femei inconștiente.
Accidentul s-a produs la ieșirea din localitatea Cristian, județul Brașov. Potrivit ISU Brașov, doi pompieri aflați în drum spre serviciu au observat doi cai pe carosabil și au oprit pentru a îndepărta unul dintre animale din zona de pericol.
La câteva sute de metri distanță, cei doi au identificat un autoturism avariat, ieșit în afara șoselei în urma unei coliziuni cu unul dintre animale. În interior se afla o femeie inconștientă, încarcerată.
Pompierii au evaluat starea victimei și au constatat că aceasta respira. Au apelat numărul 112 și au deconectat bornele bateriei autoturismului pentru a reduce riscul izbucnirii unui incendiu. Au evitat extragerea femeii din mașină, pentru a nu-i agrava leziunile, și i-au supravegheat starea până la sosirea echipajelor de intervenție.
La locul accidentului au ajuns ulterior colegii de la ISU Brașov și echipaje medicale. Pompierii care au intervenit inițial le-au comunicat situația constatată și au rămas pregătiți să ofere sprijin.
Cei doi militari au grade diferite: unul are aproape șase ani de când este pompier, iar celălalt a absolvit recent Școala de Subofițeri și a intrat în corpul ISU de doar trei luni.