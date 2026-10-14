Doi pompieri din Covasna au salvat o femeie rănită într-un accident în Brașov

Publicat 14 oct. 2026, 14:09 Sursă NewsBV

Doi pompieri din județul Covasna au fost primii care au ajuns la locul unui accident rutier produs marți dimineață pe Șoseaua Cristianului, în zona localității Cristian, și au acordat primele îngrijiri unei femei inconștiente.

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