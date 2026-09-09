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Cetățean moldovean reținut în Rusia pentru tentativa de asasinare a unui ofițer superior
Un moldovean a fost reținut în Rusia
Tânărul ar fi acționat la ordinul serviciilor de informații ucrainene pentru suma de 70.000 de euro, susțin autoritățile ruse.
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