Ancheta continuă după protestul violent din Piața Victoriei: 55 de persoane duse la poliție și amenzi de 66.800 de lei

În total, 55 de persoane au fost conduse la sediile unităților de poliție, iar sancțiunile contravenționale au ajuns la 66.800 de lei.
Ancheta declanșată după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei continuă. Jandarmeria Capitalei a anunțat joi, 17 septembrie, că încă cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate în fața instanței.
Cinci noi persoane, reținute
Potrivit Jandarmeriei Capitalei, cele cinci persoane au fost reținute în urma verificărilor și audierilor făcute de polițiști și jandarmi după incidentele violente de marți, din Piața Victoriei.
Cei cinci urmează să fie prezentați în fața judecătorilor, cu propunerile legale care vor fi formulate în dosarul penal. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu structurile Poliției care investighează faptele comise în timpul protestului.
Până acum, în acest caz, o persoană a fost arestată preventiv, iar alte patru persoane au fost plasate în arest la domiciliu. În cazul celor din urmă, instanța a stabilit și obligații suplimentare pe perioada măsurii preventive.
Amenzi de 66.800 de lei
Bilanțul transmis de Jandarmeria Capitalei arată că 55 de persoane au fost duse la sediile unităților de poliție pentru verificări și documentarea faptelor.
În paralel, au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ajungând la 66.800 de lei. Datele sunt în continuare actualizate pe măsură ce anchetatorii identifică și verifică alte persoane implicate în incidente.
Zece jandarmi au fost răniți
Violențele au izbucnit marți, în timpul protestului fermierilor din Piața Victoriei. Potrivit datelor comunicate de autorități, zece jandarmi au fost răniți, iar patru dintre ei au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Două autospeciale ale Jandarmeriei au fost, de asemenea, avariate.
În timpul intervenției și al verificărilor ulterioare, polițiștii și jandarmii au întocmit dosare penale pentru fapte precum ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică, distrugere și portul sau folosirea unor obiecte periculoase.
Verificările continuă
Jandarmeria Capitalei anunță că operațiunea de identificare a celor implicați nu s-a încheiat. Sunt verificate în continuare imaginile și informațiile strânse în urma protestului pentru stabilirea persoanelor care ar fi provocat forțele de ordine, ar fi exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi sau ar fi incitat la violență.
Autoritățile transmit că dreptul la protest și la exprimarea publică a nemulțumirilor este protejat, însă participanții trebuie să respecte cadrul legal. Ancheta penală continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.