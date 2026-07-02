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Alertă de urs în zona pădurii Șopa din Șelimbăr, județul Sibiu. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert
FOTO: Arhivă
Locuitorii din zona municipiului Sibiu au fost avertizați, joi dimineața, printr-un mesaj RO-ALERT, după ce un urs a fost observat în apropierea unei zone locuite. Animalul sălbatic a fost semnalat în pădurea Șopa, situată pe raza comunei Șelimbăr, iar autoritățile au făcut apel la populație să evite deplasările în zonă și să respecte măsurile de siguranță.
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