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Alertă alimentară: Produs retras de la vânzare din cauza excesului de pesticide
Alertă alimentară în România
Publicat28 iul. 2026, 19:51
Sursărealitatea.net
Un produs alimentar vândut în rețeaua Profi a fost retras urgent de la comercializare după ce analizele au indicat depășirea limitelor legale pentru reziduuri de pesticide.
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