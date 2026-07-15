Valul de căldură care a ucis mii de oameni în Europa. Peste 14.000 de decese și temperaturi imposibile fără schimbările climatice

Publicat 15 iul. 2026, 08:31 Sursă Realitatea.net

Valul de căldură extremă care a lovit Europa de Vest între 18 iunie și 1 iulie a provocat mii de decese și a devenit unul dintre cele mai grave dezastre climatice înregistrate pe continent. Datele preliminare privind mortalitatea și estimările cercetătorilor din șase dintre cele mai afectate țări indică cel puțin 14.000 de decese suplimentare în perioada temperaturilor extreme.

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