Cum să faci mișcare în siguranță pe timp de caniculă

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 iul. 2026, 08:03

Temperaturile caniculare prognozate pentru această vară determină ca tot mai mulți oameni să renunțe la mișcare, însă cercetătorii avertizează că acest fapt ar putea duce la o creștere importantă a deceselor premature până în 2050.

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