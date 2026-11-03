Controale neanunțate în spitale! Alexandru Rogobete îi avertizează pe medicii care pleacă la privat în timpul programului
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății
Alexandru Rogobete anunță controale neanunțate în spitale pentru verificarea medicilor care pleacă la privat în timpul programului. Ce reguli impune în ATI?
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță controale neanunțate în spitalele publice, pentru a verifica dacă medicii își respectă programul de lucru și obligațiile contractuale. Primele verificări ar urma să aibă loc în unitățile medicale din București, la orele la care unii doctori ar pleca să consulte pacienți în sistemul privat, deși ar trebui să se afle în spitalul public.
Oficialul a transmis un mesaj ferm cadrelor medicale care nu respectă programul de lucru, afirmând că persoanele găsite în afara spitalului în timpul orelor de serviciu ar putea să nu mai profeseze în sistemul public.
Alexandru Rogobete anunță controale inopinate în spitalele din București
Ministrul Sănătății a declarat că intenționează să efectueze personal vizite neanunțate în spitale, fără să precizeze în prealabil unitățile medicale sau datele la care vor avea loc verificările.
Controalele vor fi organizate în special la orele la care medicii ar putea părăsi spitalele publice pentru a lucra în cabinete sau clinici private.
„Dacă găsesc unul care la ora 10 nu este în spitalul public, îl asigur că nu va mai fi în spitalul public”, a declarat Alexandru Rogobete, luni seară, într-o intervenție televizată la B1 TV.
Ministrul a explicat că nu urmărește conflicte personale cu medicii, ci dorește ca aceștia să respecte obligațiile asumate prin contractele de muncă.
Acesta a subliniat că respectarea drepturilor personalului medical trebuie să fie însoțită și de responsabilitate profesională.
Rogobete, mesaj ferm pentru personalul medical din secțiile ATI
În aceeași intervenție, ministrul Sănătății a vorbit despre respectarea regulilor de igienă și prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, în special în secțiile de terapie intensivă.
Alexandru Rogobete a reiterat că personalul medical care lucrează în ATI nu trebuie să poarte bijuterii sau unghii false în timpul activității.
Oficialul a afirmat că aceste reguli nu sunt negociabile, deoarece au legătură directă cu siguranța pacienților și prevenirea infecțiilor nosocomiale.
Ministrul a povestit că, în timpul unei vizite anterioare într-un spital, a observat cadre medicale ale căror inele depășeau mănușile de protecție, dar și angajați care purtau unghii false prea lungi.
În opinia sa, nerespectarea regulilor de igienă poate compromite măsurile de protecție și poate pune în pericol pacienții internați în secțiile ATI.
Angajații care nu respectă regulile riscă să piardă locul de muncă
Alexandru Rogobete a amintit și de protestul organizat anterior de angajați din sistemul sanitar, sub mesajul „Nu renunțăm la verighetă”.
Ministrul a precizat că poziția sa nu s-a schimbat și că personalul medical trebuie să respecte regulile privind purtarea bijuteriilor și a unghiilor false în secțiile de terapie intensivă.
Acesta a avertizat că angajații care refuză în mod repetat să respecte normele de prevenire a infecțiilor riscă să nu mai poată lucra în sistemul de sănătate.
Ministerul Sănătății pregătește și alte măsuri pentru spitale
Pe lângă controalele neanunțate, Alexandru Rogobete a anunțat că Ministerul Sănătății are în vedere măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea activității din spitale.
Printre acestea se numără schimbări în comisiile de specialitate și în procedurile de recunoaștere a diplomelor medicilor care doresc să revină în România.
Ministrul a invocat inclusiv situația unui medic specialist care intenționa să se întoarcă din Franța, dar pentru echivalarea diplomei ar fi fost necesară o perioadă de aproximativ 120 de zile.
Potrivit acestuia, modificările urmăresc reducerea birocrației și facilitarea revenirii în țară a medicilor români formați sau specializați în străinătate.
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