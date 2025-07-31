VICEPREMIERUL TÁNCZOS BARNA, DESPRE CORUPȚIA DIN INSTITUȚIILE DE CONTROL: "DIN PĂCATE, ASTA ESTE REALITATEA"

„Sunt foarte mulți oameni corecți, cinstiți, care își fac treaba.”

Vicepremierul Tánczos Barna a lansat un apel ferm către antreprenorii români să ia atitudine împotriva corupției din instituțiile statului.

Într-un interviu acordat TVR , oficialul guvernamental a denunțat practicile abuzive și corupte din instituții de control precum ANAF sau Protecția Consumatorilor și a cerut implicarea directă a mediului privat în lupta cu sistemul corupt.

„ Din păcate, instituțiile statului funcționează în felul acesta, de foarte multe ori. Și nu doar la ANAF. La Protecția Consumatorilor, la Garda nu știu care, există persoane care nu se vor vindeca niciodată. Din păcate, asta este realitatea ”, a declarat Tánczos Barna.

Vicepremierul a îndemnat oamenii de afaceri să nu tolereze astfel de practici și să nu aștepte să devină victime ale unui sistem bolnav pentru a acționa: „ Le recomand tuturor să aibă curajul să spună NU și să meargă la DNA înainte de prima șpagă. Să nu ajungă în situația colegilor care sunt acum acuzați sau s-a dovedit că au dat de multe ori până au devenit martori denunțători. Să aibă curajul să distrugem acest sistem corupt sau această parte coruptă a sistemului ”

Vicepremierul insistă să nu se facă generalizări: „Sunt foarte mulți oameni corecți, cinstiți, care își fac treaba.”

Reforma instituțională, spune Tánczos Barna, nu poate veni doar de la vârf, ci și din partea celor care interacționează zi de zi cu sistemul.

„ Este nevoie și de implicarea agenților economici. Să sesizeze cât se poate de repede. Pentru că dacă devenim parte a acestui sistem corupt – dacă de șase ori dăm și abia apoi denunțăm, dacă opt ani de zile cineva oferă servicii de consultanță mascate – sistemul devine și mai greu de distrus. Le recomand tuturor, cât pot de repede, cu prima ocazie, să se adreseze organelor de combatere a corupției. Știu că este un risc, trebuie curaj, dar antreprenorii, mediul privat, dacă fac front comun, pot distruge sistemul corupt ”, a conchis vicepremierul.