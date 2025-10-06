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Politica· 1 min citire
SORIN OPRESCU AJUNGE, ASTĂZI, LA AUDIERI ÎN FAȚA PROCURORILOR GRECI
SORIN OPRESCU AJUNGE, ASTĂZI, LA AUDIERI ÎN FAȚA PROCURORILOR GRECI
Primarul fugar, capturat de trupele speciale la Salonic
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