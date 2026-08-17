Sorin Grindeanu, atac la Bolojan: „Investitorii străini nu mai au încredere în politicile lui”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 aug. 2026, 20:59

Sorin Grindeanu a lansat luni un nou atac la adresa politicilor economice promovate în timpul mandatului lui Ilie Bolojan, susținând că mai mulți indicatori arată o deteriorare a situației economice a României.

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