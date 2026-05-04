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Ședință de guvern prezidată de Ilie Bolojan, la ora 18:00, cu o zi înainte de votul moțiunii de cenzură
Ședință de Guvern
Cu doar câteva ore înainte de votul moțiunii de cenzură care îi poate încheia mandatul, premierul Ilie Bolojan participă luni seara la o ședință extraordinară de Guvern. Reuniunea este programată la ora 18:00, la Palatul Victoria.
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