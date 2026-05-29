Securitatea națională a fost subminată grav de iresponsabilitatea și incompetența regimului aflat la putere - AUR

Publicat 29 mai 2026, 12:24 Actualizat 29 mai 2026, 12:26 Sursă realitatea.net

Responsabilitatea tragediei de la Galați, unde o dronă a lovit un bloc de locuințe, înregistrându-se răniți, precum și pagube materiale aparține pe deplin regimului aflat la putere, arată principalul partid de opoziție, AUR, într-un comunicat.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre aurdronaGalati