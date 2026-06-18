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Politica· 2 min citire
Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după ieșirea de la DNA: „Nu am nimic de ascuns”
Ciprian Ciucu
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, la ieșirea din sediul DNA, că nu are nimic de ascuns și că este convins de nevinovăția sa. Edilul susține că își va continua activitatea la Primăria Generală și va coopera cu anchetatorii pe parcursul procedurilor judiciare.
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