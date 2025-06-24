PREMIERUL BOLOJAN VINE CU DOUĂ SCHIMBĂRI IMPORTANTE CHIAR ÎN PRIMA ȘEDINȚĂ DE GUVERN

Miniştrii Executivului condus de Ilie Bolojan au participat, luni seară, la prima şedinţă de Guvern de la învestire, la Palatul Victoria. În chiar prima ședință, Ilie Bolojan a dat un semnal interesant și a schimbat strategia față de foștii premieri, asta pentru că nu a folosit începutul ședinței pentru a da un mesaj prin intermediul presei.

De asemenea, o altă schimbare survine ca urmare a schimbării locului premierului. Ilie Bolojan s-a reașezat în capul mesei, spre deosebire de Marcel Ciolacu care preferase modelul britanic și stătea în același rând cu miniștri și față în față cu interlocutorul.

Miniştrii cabinetului Ilie Bolojan au plecat de la Palatul Cotroceni, unde a avut loc ceremonia de învestitură, la Palatul Victoria, unde se desfăşoară, luni seară, prima şedinţă de Guvern.

Prima reuniune a noului Executiv a început la ora 21:00.

Membrii Guvernului condus de Ilie Bolojan au depus, luni seară, jurământul de învestitură, la Palatul Cotroceni. ”O să fie un drum lung. Sunt optimist că o să ajungem să construim societatea care să aibă încredere în autorităţi şi, prin asta, în ea însăşi”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la ceremonie. ”Am încredere că în colaborare cu preşedintele României, sprijinindu-ne în Parlament, vom putea trece ţara noastră prin această perioadă dificilă”, a afirmat, la rândul său, premierul Ilie Bolojan.

