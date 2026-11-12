Peste 100 de instituții de stat ar putea fi desființate. Anunțul lui Grindeanu
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat. Marian Neacșu pregătește planul de reorganizare.
Peste 100 de instituții și companii de stat ar putea fi desființate. Sorin Grindeanu îi cere lui Marian Neacșu o reformă fără compromisuri
Reforma administrației publice ar putea aduce schimbări importante în structura instituțiilor și companiilor de stat. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că cel puțin 100 de entități publice ar urma să fie desființate, comasate sau reorganizate, în cadrul unui proces de eficientizare a aparatului administrativ.
Potrivit declarațiilor făcute de Sorin Grindeanu, vicepremierul Marian Neacșu urmează să prezinte luni prima variantă a planului de reorganizare. Acesta va cuprinde propuneri concrete privind instituțiile și companiile de stat care ar putea dispărea sau ar putea fi integrate în alte structuri administrative.
Sorin Grindeanu: Cel puțin 100 de instituții și companii de stat vor dispărea
Președintele PSD susține că reforma trebuie să elimine suprapunerile de atribuții și structurile administrative care îndeplinesc activități similare. În opinia sa, statul nu ar trebui să finanțeze instituții care desfășoară aceeași activitate în paralel.
Grindeanu a oferit drept exemplu sectorul transporturilor, unde funcționează Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Liderul social-democrat a pus sub semnul întrebării necesitatea existenței ambelor structuri, având în vedere anumite atribuții considerate similare.
Acesta a precizat că lista entităților vizate nu va fi prezentată de el, ci de vicepremierul Marian Neacșu, responsabil de pregătirea propunerilor de reorganizare.
Marian Neacșu trebuie să pregătească planul de restructurare
Sorin Grindeanu a afirmat că i-a solicitat personal vicepremierului Marian Neacșu să abordeze procesul de reorganizare fără concesii. Mesajul transmis de liderul PSD a fost unul ferm: reforma trebuie să vizeze eliminarea structurilor care nu își justifică existența sau care dublează activitatea altor instituții.
Prima propunere de reorganizare ar urma să includă atât desființări, cât și fuziuni și modificări ale structurii unor companii și instituții publice.
Reforma statului, discutată cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Grindeanu a susținut că propunerile privind reorganizarea aparatului de stat au fost discutate și cu premierul Ilie Bolojan, dar și cu președintele Nicușor Dan.
Potrivit liderului PSD, ambii și-au exprimat acordul față de direcția prezentată. Acesta a insistat că măsurile de eficientizare a administrației nu ar trebui să rămână doar la nivel declarativ.
În același context, Grindeanu a criticat faptul că populației i-au fost solicitate sacrificii și a susținut că următoarea etapă trebuie să vizeze eficientizarea instituțiilor statului.
Desființarea, comasarea sau reorganizarea a cel puțin 100 de entități publice ar putea deveni una dintre cele mai importante componente ale reformei administrative. Lista concretă a instituțiilor vizate și forma finală a măsurilor urmează să fie clarificate după prezentarea primului proiect de către vicepremierul Marian Neacșu.
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