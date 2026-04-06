Oamenii din jurul lui Nicușor Dan, demascați de Anca Alexandrescu: „A beneficiat de această farsă. A fost candidatul sistemului”

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, a declarat că imaginile cu actorii implicați în operațiunea de discreditare politică din campania pentru alegerile prezidențiale rezultă un lucru foarte clar, și anume, faptul că Nicușor Dan a fost candidatul sistemului.

Anca Alexandrescu a precizat și că, cel mai probabil, au fost multe persoane informate cu privire la farsa pe care astăzi DIICOT o scoate la suprafață.

Anca Alexandrescu: „Nicușor Dan a fost candidatul sistemului”

„Trebuie să spun că am avut din nou dreptate și cu ce? Cu faptul că domnul Nicușor Dan este candidatul sistemului și că a fost pus cu mâna de către sistem. Iată, acum avem dovada foarte clară că prin astfel de șmecherii Nicușor Dan a ajuns președintele României. Să nu-mi spună mie nimeni, nimeni că serviciile secrete și șmecherii din spatele campaniei lui Nicușor Dan n-au avut cunoștință de punerea la cale a acestei farse pe care astăzi procurorii de la DIICOT o scot la suprafață.

Doamna Ana Maria Geană este infiltrată de foarte multă vreme în echipa domnului Nicușor Dan și domnul Nicușor Dan a beneficiat de pază pe toată perioada cât a fost candidat, din moment ce s-a pus la cale tot ce înseamnă această farsă încă din luna aprilie, este foarte clar că domnul Nicușor Dan se afla sub paza și protecția informativă. Doamna Ana Maria Geană este o apropiată a domnului Stamule, un fost consilier al lui Ludovic Orban.



