Ana Maria Păcuraru dezvăluie bilanțul austerității lui Bolojan. România, cu o gaură de 130 de miliarde după măsurile fostului premier

Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS și jurnalist acreditat la Casa Albă, a analizat cifrele bugetului României pentru 2026, prezentate de președintele Nicușor Dan. După mai bine de un an de austeritate și sacrificii cerute românilor de Ilie Bolojan, statul continuă să cheltuiască mult mai mult decât încasează.
Deficitul bugetar estimat pentru acest an se ridică la 130 de miliarde de lei, iar alte cifre sunt la fel de îngrijorătoare: România plătește aproximativ 60 de miliarde de lei doar pentru dobânzile la datoriile acumulate. Jurnalista Realitatea PLUS a explicat ce înseamnă aceste sume și câte autostrăzi sau spitale ar putea fi construite cu banii pe care statul îi plătește creditorilor.
Ana Maria Păcuraru, calculele care arată situația bugetului după austeritatea impusă de Ilie Bolojan
Într-o analiză prezentată la Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru a pus față în față veniturile și cheltuielile bugetului României pentru 2026, pornind de la cifrele prezentate de Nicușor Dan. Jurnalista a explicat cât de mare este diferența dintre banii pe care statul estimează că îi va încasa în acest an și sumele pe care le va cheltui, dar și cât din buget este consumat de dobânzile la datoria publică.
Președintele Nicușor Dan a pus pe masă bugetul României pe 2026. Venituri, 730 de miliarde de lei. Cheltuieli, 860 de miliarde de lei. Diferența, 130 de miliarde, este deficitul, adică bani pe care statul îi cheltuie fără să-i aibă și trebuie să-i împrumute. Și ultima linie, 60 de miliarde de lei, doar dobânzi.
a declarat Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS.
Cifrele arată că, în ciuda măsurilor dure de austeritate și a majorărilor de taxe suportate de populație, România continuă să aibă nevoie de împrumuturi pentru a-și finanța cheltuielile. Diferența dintre veniturile de 730 de miliarde de lei și cheltuielile de 860 de miliarde de lei reprezintă un deficit de 130 de miliarde de lei, echivalentul țintei bugetare pentru 2026.
Românii au strâns cureaua, dar deficitul rămâne uriaș. Bilanțul măsurilor de austeritate
Analiza pune în contrast sacrificiile cerute populației de fostul premier Ilie Bolojan cu situația actuală a finanțelor publice. Românilor li s-a cerut să accepte taxe mai mari, înghețarea unor venituri și reducerea cheltuielilor, în numele echilibrării bugetului de stat.
În timp ce Ilie Bolojan susținea că măsurile de austeritate vor reduce deficitul, cifrele prezentate de șeful statului arată că presiunea asupra bugetului rămâne considerabilă. România continuă să cheltuiască peste posibilitățile sale, iar o parte importantă din resursele publice este direcționată către plata dobânzilor la împrumuturile contractate de-a lungul anilor.
Deci după un an întreg de austeritate ne-am fi așteptat la cu totul altceva. Bolojan ne-a cerut sacrificii ca să repare bugetul, sacrificiile le-am făcut, dar gaura de 130 de miliarde a rămas, doamnelor și domnilor. Iar acum președintele avertizează că fără să te atingi de salarii și de pensii, deficitul greu mai poate fi redus drastic.
a mai transmis Ana Maria Păcuraru.
Deficitul unui singur an, comparabil cu întregul PNRR. Câte autostrăzi și spitale ar putea fi construite
Pentru a arăta dimensiunea problemei, jurnalista Realitatea PLUS a prezentat câteva comparații care pun în perspectivă sumele uriașe pe care statul trebuie să le acopere prin împrumuturi. Deficitul estimat pentru un singur an este de un ordin de mărime comparabil cu valoarea întregului Plan Național de Redresare și Reziliență, programul prin care România beneficiază de granturi și împrumuturi europene.
În analiza prezentată la Realitatea PLUS, deficitul bugetar a fost comparat și cu resursele necesare pentru construirea a mii de kilometri de autostradă sau a zeci de spitale regionale. Sunt investiții de care România are nevoie și care ar putea schimba radical infrastructura și sistemul medical, însă pentru care finanțarea reprezintă în continuare o provocare. Și mai îngrijorătoare sunt costurile datoriei publice. Aproximativ 60 de miliarde de lei sunt destinate, în 2026, doar plății dobânzilor. Potrivit comparațiilor prezentate în cadrul analizei, această sumă ar fi echivalentă cu finanțarea a aproximativ 1.000 de kilometri de autostradă construiți de la zero sau a 18 spitale regionale.