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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan a dat undă verde ștergerii anumitor datorii la TVA. Ce firme pot scăpa de bani ceruți de ANAF
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a promulgat marți Legea nr. 177/2026 privind anularea unor obligații fiscale, care permite ștergerea, în anumite condiții, a unor datorii la TVA stabilite retroactiv de ANAF, precum și a dobânzilor și penalităților aferente.
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