MATEUSZ MORAWIECKI, FOSTUL PREMIER AL POLONIEI, I-A MULȚUMIT LUI GEORGE SIMION PENTRU AJUTORUL SĂU LA VICTORIA NOULUI PREȘEDINTE, KAROL NAWROCKI

Fostul premier al Poloniei și membru al Partidului Lege și Justiție (PiS), Mateusz Morawiecki, a transmis un mesaj important după alegerea lui Karol Nawrocki în funcția de președinte al Poloniei. În postarea sa, Morawiecki și-a exprimat recunoștința față de vicepreședintele Karol Nawrocki și l-a menționat pe George Simion, evidențiind sprijinul acestuia în cadrul campaniei Partidului Conservatorilor și Reformatorilor Europeni.

„Vreau să mulțumesc și vicepreședintelui Karol Nawrocki George Simion pentru sprijinul acordat pe parcursul campaniei Președintelui European Conservatives and Reformists Party și credința că valorile conservatoare vor triumfa în cele din urmă! Nu vom renunța niciodată!

Împreună, în cadrul Partidului Conservatorilor și Reformatorilor Europeni din Parlamentul European, vom continua să luptăm pentru a ne asigura că această mare victorie poloneză va da un exemplu restului continentului că este nevoie de o revoluție a bunului simț pentru toată Europa!”, a scris politicianul polonez pe pagina sa oficială de Facebook.

Mențiunea lui George Simion este cu atât mai importantă cu cât subliniază colaborarea transnațională dintre forțele conservatoare din Europa. Implicarea lui Simion indică o solidaritate regională și o susținere comună pentru valorile tradiționale și conservatoare.

Mesajul fostului premier polonez evidențiază nu doar importanța victoriei lui Nawrocki, ci și angajamentul comun al conservatorilor europeni de a promova valori și principii considerate fundamentale pentru viitorul Europei. Prin această colaborare, se dorește inspirarea altor țări și partide să urmeze exemplul Poloniei, în încercarea de a aduce o schimbare semnificativă în peisajul politic european.

Sursa: Realitatea din AUR