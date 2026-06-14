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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan, reacție după nominalizarea lui Veștea: Un act ostil, o încercare de rupere a PNL
Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Publicat14 iun. 2026, 10:04
Sursărealitatea.net
Premierul demisionar Ilie Bolojan reacționează după ce președintele Nicușor Dan l‑a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, afirmând că decizia a fost luată fără consultarea PNL și reprezintă „un act ostil”.
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