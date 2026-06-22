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Politica· 2 min citire
Guvernul Veștea ar putea intra luni în linie dreaptă: miniștrii audiați, iar Parlamentul ar putea da votul final
Adrian Veștea, premierul desemnat
Publicat22 iun. 2026, 07:40
Sursărealitatea.net
Astăzi s-ar putea da votul final pentru instalarea noului guvern! Potrivit surselor Realitatea, miniștrii din Guvernul Veștea ar urma să fie audiați în această dimineață în comisiile de specialitate, iar apoi, în cursul zilei să se dea votul de încredere în Parlament.
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