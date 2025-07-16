GUVERNUL TAIE FINANȚAREA PENTRU UAT-URILE CU FIRME PE PIERDERE: „NU MAI CERI BANI DE LA ÎNTREG POPORUL ROMÂN”

Vicepremierul Dragoş Anastasiu avertizează că Guvernul nu va mai acorda compensări către UAT-uri dacă acestea nu eficientizează companiile din subordine. Anastasiu atrage atenția asupra celor 1338 de companii ale statului, dintre care doar 200 generează 96% din cifra de afaceri, restul fiind mici, multe neprofitabile și cu activități redundante.

„Ori o faci să fie profitabilă, ori nu mai cere bani de la întreg poporul român”, a spus Anastasiu, referindu-se la societățile aflate în pierdere de cel puțin trei ani.

Oficialul a anunțat că reforma companiilor de stat este în plină desfășurare și că legea actuală va fi schimbată. „Vom negocia, respectiv, Consiliile de Administraţie, la îndemnul AGA, la îndemnul ministerilor şi vor negocia cu persoanele la care legea nu se aplică retroactiv, dar asta încă mai studiem în acest moment, dacă există vreo posibilitate. Dacă nu vor şi nu vor, până la urmă nu putem să facem lucruri ilegale. Nu putem să facem decât ce zice legea şi dincolo de asta” , a declarat el la Antena 3.

Vicepremierul spune că abordarea trebuie adaptată fiecărui caz. Sunt companii care administrează parcări sau rețele de apă și canalizare în localități mici. În aceste cazuri, fie sunt comasate sub operatori regionali, fie activitatea revine în subordinea primăriilor, cu închiderea firmelor neviabile.

„Ce este important de ştiut este că ce intenţionăm noi este să nu mai dăm compensările care se dau de la Guvern către unităţile administrative teritoriale (UAT-uri), dacă nu se eficientizează. Dacă ai chestia asta şi e pe pierdere de 3 ani, ori o faci să fie profitabilă, ori nu mai cere bani de la întreg poporul român” , a subliniat Anastasiu.

Guvernul a început o analiză amplă, iar fiecare minister urmează să evalueze lista celor peste 1300 de companii. „Ţelul nostru este să fie profitabile, sau în termen relativ scurt să găsească alte soluţii”, a precizat vicepremierul.

În privința companiilor precum TAROM sau CFR, Anastasiu spune că există exemple europene care demonstrează că și firmele 100% de stat pot fi profitabile. „Vedem că sunt toate cele private care pot să funcţioneze pe profit”, a spus el despre companiile aeriene.

Cât despre o eventuală privatizare, decizia nu îi aparține: „Trebuie să ne uităm cu mare atenţie ce înseamnă strategic pentru statul român. Deci asta va fi o decizie politică, nu este în mâinile mele. Coaliţia de guvernare va spune, asta este strategic, nu ştiu, în zona de apărare, în zona de energie, în zona de transporturi. Asta e o decizie politică, după care rolul meu este să le eficientizez”.

Sursa: Newsinn