GUVERNUL ȘI-A ASUMAT RĂSPUNDEREA PE PACHETUL DE MĂSURI FISCALE. LISTA COMPLETĂ A MĂSURILOR

Guvernul și-a asumat răspunderea, în Parlament, pe primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, printre prevederile adoptate fiind reducerea finanțării partidelor politice, în anul 2026, cu 40% comparativ cu anul 2024.

Anterior ședinței plenului reunit al Parlamentului, Guvernul a adoptat forma finală a proiectului de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare după analizarea și aprobarea unor amendamente depuse de senatori și deputați în procedura de angajare a răspunderii Executivului, informează Agerpres.



Potrivit Guvernului, principalele amendamente aprobate au în vedere următoarele aspecte:



*** Introducerea, de la 1 august 2025, a obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, pentru partea care depășește suma de 3.000 lei lunar; se va aplica temporar, până la 1 ianuarie 2028. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată se stabilește prin deducerea din venitul brut a plafonului lunar de 3.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.



Pentru categoriile de persoane pentru care s-a eliminat excepția de la plata CASS, această contribuție se va reține la sursă de către serviciile deconcentrate ale Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, fără a fi nevoie de depunerea declarațiilor de venit.



În cazul coasiguraților (soț, soție, părinți fără venituri proprii), pentru dobândirea calității de asigurat se propune ca plata CASS să se facă prin depunerea unei declarații de venit prin care se exercită opțiunea, cu plata contribuției în două tranșe după cum urmează:

* 25% din contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, la data depunerii declarației prin care se exercită opțiunea;

* 75% din contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-a exercitat opțiunea.



*** Reducerea finanțării partidelor politice în anul 2026 cu 40% comparativ cu anul 2024.



*** În ceea ce privește domeniul educației, au fost adoptate următoarele amendamente:



* Mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ vor beneficia în continuare de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei pe perioada desfășurării activităților didactice, cu condiția frecventării orelor de curs.



* Personalul didactic de conducere, de îndrumare și control va putea fi degrevat de norma didactică de predare, după cum urmează:



- Personalul didactic de conducere al unităților de educație extrașcolară, casele corpului didactic, centrele județene de resurse și asistență educațională/ Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și centrele de excelență, cu până la 30% din norma didactică de predare-învățare-evaluare, în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin hotărâre a guvernului, inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ



- Personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar, personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu până la 50% din norma didactică de predare-învățare-evaluare, în conformitate cu aceleași norme metodologice



- Parțial, pentru persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar, ca urmare a participării acestora la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ. Numărul persoanelor desemnate de federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar, degrevate de norma didactică, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin hotărâre de guvern.



* În contextul obligației Guvernului de a asigura dreptul constituțional privind păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase și principiile de egalitate și de nediscriminare, numărul de copii pentru formațiunile de studiu (grupe sau clase) în ceea ce privește învățământul cu predare în limbile minorităților naționale, precum și învățământul cu predare în limba română organizat în unități administrativ-teritoriale în care o minoritate națională constituie majoritatea populației se organizează astfel:

- unități de învățământ cu personalitate juridică, cu un număr minim de antepreșcolari/preșcolari/elevi echivalent cu 60% din numărul standard;

- formațiunile de studiu, grupe sau clase cuprind un număr de antepreșcolari/preșcolari/elevi echivalent cu 80% din numărul standard.



*** Majorarea cotelor de impunere asupra veniturilor obținute din jocuri de noroc cu procente cuprinse între 30% și 40%:



- Impozitarea pentru operatori va crește de la 21% - la 30%;



- Impozitarea pentru jucători va crește de la 3% la 4% (taxa de retragere a banilor);



- Crește cu 30% taxa pe aparat;



- Se introduce obligativitatea producătorilor de a instala GPS-uri în toate aparatele.



\"Impactul bugetar estimat ca urmare a aplicării modificărilor operate în domeniul jocurilor de noroc este de aproximativ 500 de milioane lei în anul 2025 și de peste un miliard de lei în anul 2026\", precizează Executivul, într-un comunicat de presă.



Măsurile incluse în proiectul de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare au ca scop stabilizarea finanțelor publice în 2025 - 2026, creșterea credibilității macroeconomice și reformarea structurii fiscale, arată sursa citată.