Gheorghe Piperea, după desemnarea lui Adrian Veștea: „Este un gest de lipsă de politețe politică incredibilă! Veștea o să aibă mai puțină susținere parlamentară decât a avut Tomac!”

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru continuă să genereze reacții puternice pe scena politică. Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, susținând că alegerea unui reprezentant al PNL fără consultarea conducerii partidului reprezintă o eroare politică majoră.
Gheorghe Piperea: „PNL trebuia consultat înainte de desemnare”
„Pe domnul acesta, Adrian Veștea, nu-l prea cunosc, este o figură mai low profile din PNL, dar asta este și prima mea surpriză, prima întrebare.
Eu am auzit adineauri ce a spus doamna Intotero și este greșit ce susține, cică e o mișcare înțeleaptă a domnului președinte. Este mult mai grav decât atât, este un gest de lipsă de politețe politică incredibilă, pentru că dacă e vorba despre cineva din PNL, dacă nu mă înșel, este chiar secretar general al PNL, prim-vicepreședinte.
E și mai grav să... dacă îl desemnezi pe un politician fără ca cei din partidul din care face parte să fie anunțați sau măcar să vină din partea lor ca propunere, este un gest, repet, de o impolitețe inadmisibilă.
Sunt curios ce reacție vor avea cei de la PNL. Nu că mor de grija lor, dar mi se pare că este foarte, foarte nepoliticos și neînțelept.
Bun, repet, nu mor de grija PNL, dar aș fi făcut fix același lucru în locul lor, pentru că nu se face așa ceva, este mai mult decât impolitețe asta, e una la mână. A doua chestiune, cu toată, cum să-i spun, prietenia pentru Daniel Zamfir, cu toată stima pentru câțiva din PSD, începând cu doamna Firea, continuând chiar cu doamna Intotero, care a ieșit adineauri din emisie, mi se pare că e o certitudine la PSD, PSD fuge ca d*** de tămâie de guvernare. Asta în condițiile în care PSD este cel care a câștigat alegerile și de aici extrag o concluzie extrem de îngrijorătoare pentru noi toți.
Situația este atât de vânată ca țara, încât nici măcar PSD, care, de mai multe ori am spus chestia asta și o repet, chiar și când este în opoziție tot la putere se află, Partidul Social Democrat este sistemul, fuge de guvernare.
În rest, despre domnul Veștea, probabil că o să aibă mai puțină susținere parlamentară decât a avut domnul Tomac, doar că domnul Veștea a făcut un lucru grav, după părerea mea... a intrat în jocul lui Nicușor Dan, care vrea să-și scindeze PNL, categoric vrea să facă acest lucru. De ce? Ca să-și facă un partid propriu, prezidențial, pe care să candideze în 2030 pentru a fi din nou președinte.
Este foarte grav ce se întâmplă în situația în care țara este realmente, chiar domnul președinte a spus acum o zi sau două un mesajul său pe social media, că țara este pe o pantă foarte periculoasă, poate chiar fatală. Și în condițiile astea tu faci astfel de jocuri, e foarte, foarte grav și mă tem că domnul președinte se îndreaptă abrupt către suspendare. Nu numai noi, cei de la AUR vom vrea să-l suspendăm, probabil că de data asta și Bolojan va vrea să-l suspende.”, a declarat Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, exclusiv la Realitatea PLUS.