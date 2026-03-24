George Simion contestă planul de închidere a centralelor pe cărbune: "Românii trebuie să iasă în stradă"

Sursă: realitatea.net

George Simion atacă deciziile prin care statul român vrea să închidă centralele pe cărbune, de care depind locurile de muncă a mii de persoane! Liderul suveraniștilor spune că suntem în plină criză, iar singura soluție e ca românii să le ceară celor aflați la putere să plece.

„USR-ul ne acuză că suntem proruși și suntem împotriva Uniunii Europene. Nu, asta este o minciună să arate că fac opoziție în interiorul puterii, dar de fapt sunt mână în mână. Suntem într-o criză a energiei, benzina o să ajungă și ea la 10 lei la pompă – nu pentru că am ajuns eu președinte – motorina a trecut de 10 lei și, în momentul în care ai o criză a energiei și ești o țară producătoare de țiței, ești o țară care mai are cărbune pentru 200 de ani de acum înainte, tragi cu dinții de facilitățile tale de producție de energie, nu le închizi și nu dai oameni afară.

Singura soluție este să iasă toți românii în stradă și să nu mai tolereze această guvernare USR plus PSD care, dacă nu se întâmplă ceva, o să dăinuie mult și bine, poate chiar dincolo de 2028”, a declarat George Simion.

