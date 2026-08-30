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Politica· 2 min citire
Doi lideri ai comunității românești din Cernăuți, decorați de președintele Nicușor Dan
FOTO: CRISTIAN LUPAŞCU / AGERPRES
Publicat30 aug. 2026, 11:03
Sursărealitatea.net
Șefa Catedrei de Filologie Română și Clasică de la Universitatea Națională ''Yuriy Fedkovych'' din Cernăuți, Cristina Paladian, și fostul primar al comunei Mahala, Elena Nandris, au fost decorate de președintele României, Nicușor Dan.
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