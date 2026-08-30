Blocul Național Sindical solicită convocarea în Parlament a ANRE pentru a explica întârzierile în autorizarea de capacităţi de producţie şi stocare a energiei

Publicat 30 aug. 2026, 11:25 Sursă realitatea.net

Blocul Naţional Sindical (BNS) solicită Parlamentului să convoace de urgenţă conducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru a explica întârzierile în autorizarea unor noi capacităţi de producţie şi stocare a energiei electrice.

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