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Acuzații explozive la adresa lui Viktor Orban: „A mințit despre politica anti-migrație”

Viktor Orban

Viktor Orban

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iun. 2026, 18:50

Acuzații de amploare au fost lansate la adresa premierului ungar Viktor Orban, după ce opoziția a susținut că guvernul de la Budapesta ar fi ascuns existența unei facilități destinate migranților, în timp ce oficial promova o politică fermă împotriva imigrației.

Potrivit declarațiilor făcute de noul premier Peter Magyar, autoritățile ar fi dezvoltat în secret o tabără în zona Vitnyéd, în apropierea graniței ungaro-austriece, în ciuda discursului public dur al lui Orban împotriva primirii refugiaților.

Liderul opoziției susține că proiectul ar fi fost planificat în detaliu și finanțat din bani publici, în timp ce populației i s-ar fi transmis un mesaj complet diferit.

„Întregul guvern Orban și principalii politicieni Fidesz au știut cum să-i păcălească pe maghiari cu privire la tabăra Vitnyéd: au planificat-o în detaliu și au început să cheltuiască banii contribuabililor pentru ea”, a declarat Peter Magyar în fața Adunării Naționale, potrivit presei locale.

În același timp, acuzele vizează și presupusa evacuare a unor persoane din zonă, pentru a face loc altor categorii de migranți, ceea ce a amplificat controversele politice din Ungaria.

Guvernul Viktor Orban nu a oferit până în prezent un punct de vedere oficial detaliat privind aceste afirmații, însă subiectul a devenit rapid unul central în dezbaterea politică de la Budapesta.

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