11 miliarde de dolari pentru alegerile din SUA. Ana Maria Păcuraru dezvăluie cine sunt finanțatorii campaniilor

11 miliarde de dolari au fost cheltuite în campania electorală de dinaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea Plus la Casa Albă, singura televiziune din România acreditată în Congresul SUA, a analizat unde au ajuns acești bani, cine a investit cel mai mult și cum a fost împărțit bugetul care a transformat competiția electorală într-una dintre cele mai costisitoare din istoria Americii.
Ana Maria Păcuraru: ”Peste 11 miliarde de dolari doar pe reclame electorale”
Peste 11 miliarde de dolari doar pe reclame electorale. Pentru prima dată, niște alegeri de mijloc de mandat costă mai mult decât o prezidențială. Per total, republicanii au cheltuit mai mult, dar democrații au pus peste 160 de milioane de dolari doar din luna septembrie în reclame despre Donald Trump.Îl pomenesc de peste 10 ori mai des decât republicanii. Miza lor să transforme votul într-un referendum despre președinte. Republicanii răspund că democrații ard bani pe Trump pentru că nu au un alt program, iar ei vorbesc despre taxe și criminalitate. Ironia, chiar Trump le cere alegătorilor să voteze ca și cum el ar fi fost pe buletinul de vot. Dar cine plătește?
a declarat Ana Maria Păcuraru.
Elon Musk, donație record de aproape 450 de milioane de dolari pentru campaniile republicane
Corespondentul Realitatea Plus la Casa Albă a subliniat că finanțarea campaniilor republicane este concentrată în mâinile câtorva miliardari, Elon Musk contribuind cu aproape 450 de milioane de dolari, o sumă record în istoria modernă a Statelor Unite.
De partea republicană banii sunt concentrați la câțiva miliardari. Elon Musk singur a dat aproape 450 de milioane de dolari, un record pentru un donator în istoria modernă a Americii. Este mai mult decât George Soros și Michael Bloomberg la un loc. Printre cei mai mari 50 de donatori banii republicani sunt dublu față de cei democrați. Democrații se bazează mai mult pe campaniile candidaților care cumpără timp de antenă mai ieftin decât Super PAC-urile, adică grupurile de finanțare independente. Așa că un dolar democrat ajunge la mai mulți alegători. Și mai este o a treia tabără, industria crypto și cea de inteligență artificială, și au construit propriile rețele de finanțare, iar crypto susține candidați din ambele partide. Nu caută ideologie, ci aliați pentru legile care le vor reglementa. În noaptea asta aflăm ce a cântărit mai greu, miliardele sau mesajul
a mai spus Ana Maria Păcuraru.