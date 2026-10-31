Salariile ar putea crește în 2027 sub ritmul inflației

Salariile angajaților din mediul privat ar putea înregistra o creștere de aproximativ 5% în 2027, conform unui studiu citat de Observator News. Majorarea este mai mică decât în ultimii doi ani, iar puterea de cumpărare continuă să scadă.
Creșterea estimată pentru viitorul an nu va fi uniformă între toți salariații. În companiile cu structuri sindicale active, anumite majorări pot fi deja stabilite prin contractele colective de muncă. Pentru restul angajaților, decizia aparține angajatorilor și depinde de bugetele disponibile ale firmelor.
„O creștere viitoare a salariului oferit de firme va fi cel mai probabil în linie cu inflației, sau sub aceasta. S-a terminat perioada în care aveam creșteri salariale de două cifre”, a explicat Iulian Lolea, economist-șef al Concordia.
În sectorul public, incertitudinile privind bugetul limităază perspectivele pentru majorări. Analistul economic Andreea Nica a precizat că o creștere procentuală uniformă (de 2%, 3%, 5% sau 10%) este greu de susținut financiar.
„Să ne permitem poate o creștere procentuală aplicată de 2, 3, 5, 10% peste toate salariile este ceva pe care bugetul public nu l-ar putea susține, mai ales în condițiile în care o astfel de ajustare procentuală ar însemna, de fapt, că acolo unde sunt salarii mari să creștem foarte mult și acolo unde sunt salarii mici să avem creșteri marginale”, a declarat Andreea Nica.
Dezbaterea asupra salariului minim
Sindicatele solicită majorarea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2027 la 5.000 de lei, ceea ce ar echivala cu o creștere netă lunară de 165 de lei pentru angajați. Patronatele se opun acestei măsuri, argumentând că firmele nu își permit cheltuieli suplimentare.
„Intervalul este foarte scurt să vorbim de o nouă creștere a salariului minim. E foarte greu de acomodat orice creștere pentru firmele din România. N-o să facă decât să contribuie la creșterile de prețuri. E posibil să vedem și concedieri”, a precizat Iulian Lolea.
De peste un an, salariile pierd teren în fața inflației. Majorările aplicate nu au reușit să acopere creșterea prețurilor, iar în unele luni, veniturile angajaților au scăzut chiar și în valoare nominală.