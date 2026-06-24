Românii cheltuie peste 85% din tot ce câștigă. Taxele și impozitele apasă greu pe bugetele familiilor de la oraș

Românii cheltuie cea mai mare parte din veniturile lunare, iar datele arată cât de puțin mai rămâne la final de lună după plata cheltuielilor obișnuite. În 2025, veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au fost de 9.399 de lei, adică 3.782 de lei pe persoană
Suma este cu 13,6% mai mare față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În același timp, cheltuielile medii lunare au ajuns la 8.037 de lei pe gospodărie, ceea ce înseamnă 85,5% din venituri.
Salariile rămân principala sursă de venit pentru gospodării
Potrivit INS, veniturile bănești medii lunare au fost de 8.832 de lei pe gospodărie, în creștere cu 14,7% față de 2024. Veniturile în natură au fost de 566 de lei pe gospodărie, cu 6 lei mai puțin decât în anul anterior. Cea mai importantă sursă de bani a rămas salariul, alături de alte drepturi salariale. Acestea au însumat 6.438 de lei lunar pe gospodărie și au reprezentat 68,5% din veniturile totale.
Față de 2024, ponderea salariilor în veniturile totale a crescut cu 1,3 puncte procentuale. O parte importantă din bugetul gospodăriilor a venit și din prestații sociale. Acestea au ajuns la 1.879 de lei pe gospodărie și au reprezentat 20% din veniturile totale. Datele arată că, deși veniturile au crescut, cheltuielile au rămas foarte aproape de sumele câștigate lunar.
Diferențe mari între oraș și sat
În mediul urban, venitul total mediu lunar pe gospodărie a fost de 10.732 de lei. Suma este de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural. Raportat la o persoană, veniturile din orașe au ajuns la 4.489 de lei. Asta înseamnă un nivel cu 50% mai mare decât cel înregistrat în mediul rural.
Diferențele se văd și în modul în care sunt cheltuiți banii. În orașe, cheltuielile medii lunare pe gospodărie au fost de 9.123 de lei, de peste 1,3 ori mai mari decât în mediul rural. Pe persoană, locuitorii din mediul urban au cheltuit, în medie, 3.816 lei pe lună. Suma este cu 50% mai mare decât cea cheltuită de o persoană din mediul rural.
Taxele și contribuțiile ocupă o parte mare din bugetele de la oraș
În mediul urban, o parte importantă din cheltuieli merge către impozite, contribuții și taxe. Acestea au reprezentat 36,7% din cheltuielile totale ale gospodăriilor de la oraș. Ponderea este cu 7,8 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural. Cu alte cuvinte, peste o treime din banii cheltuiți de familiile din orașe se duc către aceste obligații.
În mediul rural, structura cheltuielilor arată diferit. Acolo, consumul de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii are o pondere mult mai mare. Acesta a reprezentat 10,2% din cheltuielile totale. Procentul este de 3,8 ori mai mare decât în mediul urban, unde gospodăriile depind mai mult de cumpărăturile făcute din comerț.
Venituri mai mari, dar și cheltuieli greu de dus
Datele INS arată că veniturile românilor au crescut în 2025, însă cheltuielile continuă să consume aproape tot bugetul unei gospodării. Faptul că 85,5% din venituri se duc pe cheltuieli arată o presiune mare asupra familiilor. Chiar și atunci când veniturile cresc, banii rămași după plata obligațiilor lunare sunt puțini. Diferențele dintre oraș și sat rămân vizibile, atât la venituri, cât și la cheltuieli.