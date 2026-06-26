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Economie· 1 min citire
Prețul carburanților ar putea crește de la 1 iulie. Benzina și motorina riscă să se apropie de 10 lei pe litru
Carburant
Publicat26 iun. 2026, 08:40
SursăRealitatea.net
Benzina și motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie, după ce plafonarea adaosului comercial la carburanți riscă să expire. Potrivit Realitatea PLUS, guvernul interimar nu are atribuțiile necesare pentru a o prelungi.
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